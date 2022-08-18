إعادة أحد خطوط الطاقة شمال البصرة إلى الخدمة بعد انفصاله إثر نزاعات عشائرية

2022/08/18 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

اعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، عن إعادة خط الضغط الفائق (هارثة حراية - قرنة ٤٠٠) للعمل في وقت قياسي بعد انفصاله بسبب النزاعات العشائرية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم) انه "لا يزال العبث وعدم مراعاة اهمية الخطوط الناقلة للطاقة للضغط الفائق مستمراً ،والذي يتسبب بأذى المواطنين وحرمانهم من الطاقة ، حيث بفجر يوم الخميس الموافق ١٨ اب ٢٠٢٢ تم استهداف خط(هارثة حرارية /قرنه ٤٠٠ kv) شمال البصرة بعيارات نارية إثر نزاعات عشائرية أدت الى تقطع اسلاك الخط الناقل وتسبب بإنفصال خطوط المنطقة الجنوبية مع الفرات ، (شطرة - ذي قار ٤٠٠ ،وناصرية - رميلة ٤٠٠)،وكاد الأستهداف ان يتسبب بإطفاء تام للمنطقة الجنوبية، لو نظام الحماية الذي تم تطبيقه لمنع الانطفاء".

وتابع البيان، ان "ملاكات دائرة التشغيل والتحكم تمكنت من السيطرة على المنظومة الجنوبية وإعادة مزامنتها وربطها بالمنظومة دون حدوث اي انطفاء".

ولفت البيان، الى ان "ملاكات نقل الجنوب الابطال/فرع شمال البصرة استنفرت لمكان الحادث، وتمكنت من معالجة واصلاح التضرر الناتج عن النزاعات العشائرية، على خط الضغط الفائق المذكور، وإعادته للعمل في وقت قياسي".

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