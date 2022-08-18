رصد أول إصابة بجدري القردة لدى رجل جرّاء اختلاط

2022/08/18 | 16:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معظم حالات الإصابة بجدري القردة المسجّلة حتى اللحظة، ارتبطت بالنشاط الجنسي، لكن الأبحاث التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الأربعاء، تقدم نظرة جديدة حول طرق انتقال الفيروس الأخرى المحتملة.

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