مونديال 2022: بيع 2.45 مليون تذكرة وإقبال عربي

2022/08/18 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات

مونديال قطر 2022 في كرة القدم 2.45 مليون،

بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل

مرحلة البيع النهائية، بحسب ما أعلن

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس.

وخلال مرحلة البيع ا

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