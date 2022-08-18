من يراني الآن سيبكي.. ظهور

2022/08/18 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت تقارير عن ظهور ما يعرف بـ"أحجار

الجوع"، التي حذرت فيها أجيال غابرة من

كوارث قادمة مثل المجاعات، وذلك مع

انحسار مناسيب الأنهار في أوروبا، لكن

تدقيقا قليلا في هذا الأمر يكشف

الحقيقة.

وذكر موقع (

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