نقابة البحريين العراقيين تلوح بتدويل الاعتداءات الكويتية

2022/08/18 | 17:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفينة الحفر العراقية، كانت مكلفة بتحسين أعماق الممرات الملاحية ‎المخصصة لاستقبال السفن التجارية.

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