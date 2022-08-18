2022/08/18 | 17:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يحيل ارهابيا من داعش اعتقله أمن الحشد للسجن المؤبد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/18 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يحيل ارهابيا من داعش اعتقله أمن الحشد للسجن المؤبد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يحيل ارهابيا من داعش اعتقله أمن الحشد للسجن المؤبد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).