احسان عبد الجبار يباشر مهام عمله وزيراً للمالية وكالةً

2022/08/18 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

باشر وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، مهام عمله وزيراً للمالية وكالةً.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار باشر مهام عمله وزيرا للمالية بالوكالة، وكان في استقباله طيف سامي وكيل الوزارة وعدد من ‏المدراء العامين والكادر المتقدم وبحثوا جملة من المواضيع ‏المتعلقة بعمل الوزارة".

وأضاف البيان إن "عبد الجبار أكد على أهمية المضي بمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي ابتدأه الوزير السابق علي علاوي والنهوض بدور الوزارة ‏باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الدولة العراقية، والمسؤولة عن رسم السياسة المالية العامة للدولة".

وقال عبد الجبار أن ""علاوي كان الشخص الثاني في الحكومة العراقية وهو محل ثقة و دعم رئيس الحكومة واحترامها للمكانة العلمية والتاريخية الذي يشغلها فضلا عن الإضافات الفكرية والاستراتيجية التي كان يمثلها من خلال مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء و الفكر الاقتصادي العميق الذي كان يحاول تضمينه في توجهات الحكومة و قراراتها".

وقدم وكيل الوزارة طيف سامي والمدراء العامون بحسب البيان شكرهم وتقديرهم للوزير عبد الجبار متمنين له الموفقية في إنجاز الأعمال الموكله إليهِ من أجل المضي قدماََ لغرض استكمال خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي".

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