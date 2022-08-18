إعادة أحد خطوط الطاقة في البصرة إلى الخدمة بعد انفصاله إثر نزاعات عشائرية

2022/08/18 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، خروج أحد خطوط نقل الطاقة جنوبي البلاد عن الخدمة، اثر نزاع عشائري، وتمكن كوادرها من إعادة الخط إلى العمل في فترة قياسية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "لا يزال العبث وعدم مراعاة اهمية الخطوط الناقلة للطاقة للضغط الفائق مستمراً ،والذي يتسبب بأذى المواطنين وحرمانهم من الطاقة، حيث تم فجر اليوم، استهداف خط(هارثة حرارية /قرنه ٤٠٠ kv) شمال البصرة بعيارات نارية إثر نزاعات عشائرية أدت الى تقطع اسلاك الخط الناقل وتسبب بإنفصال خطوط المنطقة الجنوبية مع الفرات، (شطرة - ذي قار ٤٠٠، وناصرية - رميلة ٤٠٠)، وكاد الاستهداف ان يتسبب بإطفاء تام للمنطقة الجنوبية، لولا نظام الحماية الذي تم تطبيقه لمنع الانطفاء".

وأكد البيان أنه "تمكنت ملاكات دائرة التشغيل والتحكم من السيطرة على المنظومة الجنوبية وإعادة مزامنتها وربطها بالمنظومة دون حدوث اي انطفاء".

ولفت إلى أنه " استنفرت ملاكات نقل الجنوب الابطال/فرع شمال البصرة لمكان الحادث، وتمكنت من معالجة واصلاح التضرر الناتج عن النزاعات العشائرية، على خط الضغط الفائق المذكور، وإعادته للعمل في وقت قياسي".

وبينت الوزارة أن "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تتعرض للضرر بشكل مستمر في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية في المحافظات الجنوبية، وخاصة مناطق شمال محافظة البصرة".

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