نادٍ برازيلي شهير يتعاقد مع طفل بعد تسجيله هدفاً مذهلاً.. فيديو أظهر مهارته الفائقة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم فتى برازيلي يبلغ من العمر 12 عاماً، إلى تدريبات أكاديمية فريق كروزيرو، بعدما سجَّل هدفاً خيالياً في إحدى المباريات.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لطفل برازيلي يُدعى دافي لويز، وهو يراوغ مجموعة من اللاعبين قبل أن يسجل هدفاً رائعاً.

The best goal you’ll see today was scored by 12-year-old Davi Luiz in Brazil 🤯

(via @itatiaia) pic.twitter.com/E2If1xfndM

— SI Soccer (@si_soccer) August 9, 2022

نادٍ برازيلي شهير يتعاقد مع طفل

وحسب مقطع الفيديو، فإن دافي لويز تسلم الكرة من أحد زملائه والذي لعبها له من رمية تماس، ليروّضها على صدره.

وبعدها مباشرة تخلَّص من لاعبين دون أن تلمس الكرة الأرض، ودخل منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ لاعبين آخرين، والكرة في الهواء، ثم سددها على الطائر صاروخية في الشباك.

وذكرت صحيفة marca الإسبانية أن هناك موجة من المطالبات بترشيح هذا الهدف من أجل الحصول على جائزة بوشكاش، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سنوياً لأجمل هدف في العالم، وذلك عن العام 2022.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن دافي هو أحد المشجعين المتعصبين لفريق فلامنغو، لكن ذلك لن يمنعه من استغلال هذه الفرصة.

بدورها أكدت إيزيديا روزانا، والدة الفتى البرازيلي، فخرها بابنها وسعادتها بما وصل إليه، وقالت: “كان حلمه هو الوصول إلى القمة، وأنا أصلّي من أجله كل ليلة كي يصبح لاعباً محترفاً”.

وأضافت: “بالتأكيد شعرنا بالسعادة والفخر عندما سجل ذلك الهدف الرائع، وبحديث وسائل الإعلام عنه، لكننا في الوقت نفسه أشخاص متواضعون”.

في هذه الأثناء، أكد الصحفي البرازيلي صموئيل فينانسيو، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الفتى البرازيلي الموهوب انضم بالفعل إلى أكاديمية كروزيرو.

وكتب فينانسيو: “الصبي ديفي لويز الذي سجل هدفاً رائعاً وانتشر مؤخراً، سيحضر للتدريب مع فريق كروزيرو تحت 13 عاماًط.

وأضاف: “إنها بداية عملية رائعة للصبي لكي نعرف ما يمكن أن يقدمه للنادي في المستقبل”.

توقعات بمستقبل مبهر للطفل البرازيلي

وتفاعل المتابعون مع هذه الأخبار، وقال أحدهم: “كان ذلك متوقعاً من نادي كروزيرو، إنهم رائعون في اكتشاف المواهب والاعتناء بها”.

وكتب آخر: “بحكم معرفتي بالطريقة التي يهتم بها كروزيرو بالمواهب، سيكون هذا الفتى أحد المواهب اللامعة في ظرف ثلاث أو أربع سنوات”.

وعلق ثالث: “هناك كثير من المواهب على شاكلة دافي، يجب فتح العديد من الأكاديميات والمدارس والاهتمام بمثل هؤلاء الأطفال”.

ونشر رابع ساخراً: “كما هو متعارف، عندما يكون الصبي جاهزاً لتوقيع عقده الاحترافي الأول، سيأتي فريق آخر ويظفر بخدماته”.

