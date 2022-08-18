بالوثيقة.. صحة ذي قار توجّه بتفريغ عجلات مع سائقيها خدمة لثوار عاشوراء

2022/08/18 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة حكومية صادرة عن دائرة صحة محافظة ذي قار، تفريغ عجلات حكومية لخدمة ثورة التيار الصدري في بغداد.

وبحسب الوثيقة التي حصلت “خبر برس” (واخ) على نسخة منها، فإن “مدير عام صحة ذي قار وجّه بتفريغ عجلتين نوع (ازوزا حمل) مع سائقيها لخدمة ثورة عاشوراء التي يتبناها التيار الصدري”.

ونوّهت الوثيقة، الى أن “العجلتين تم تخصيصهما لنقل مساعدات لثوار عاشوراء في العاصمة بغداد”.

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