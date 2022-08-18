الدفاع المدني تتمكن من إخماد حريق في ناحية برطلة شرقي مدينة الموصل

2022/08/18 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن مفارزها في ناحية برطلة، تمكنت من إخماد حادث حريق أندلع في أعشاب ونباتات في شارع المنطقة الصناعية في ناحية برطلة شرقي مدينة الموصل.

وقال مسؤول اعلام والعلاقات في الدفاع المدني العقيد سعد الخطابي أن “فرق مفارز الاطفاء في برطله تمكنت من اخماد النيران المندلعة في أعشاب ونباتات القصب قرب السياج الخلفي لمحطة تعبئة وقود برطلة”، وبيّن بأنه “تم ابعاد النيران عن المحطة من دون أي أضرار بشرية”.

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