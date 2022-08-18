القبض على 18 مطلوباً في ديالى

2022/08/18 | 17:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 18 مطلوباً للقضاء اثنان منهم وفق المادة 4 إرهاب.وذكرت القيادة في بيان، أن “المقبوض عليهم وقعوا بقبضة قوات الشرطة خلال عملية مشتركة تم فيها القاء القبض على 18 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة خلال ممارسات أمنية خلال اليومين الماضيين”.وأضاف، أن “العمليات نفذتها مفارز ودوريات من أقسام شرطة الخالص وبني سعد وجلولاء وبهرز وفوجي طوارئ ديالى الرابع والثالث، وقسم مكافحة اجرام ديالى بالاشتراك مع مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى”.ونوهت بأنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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