حنان الفتلاوي تتساءل: من هم الزومبي في استقالة وزير المالية؟

2022/08/18 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تساءلت النائبة حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، بالقول “من هم الزومبي في استقالة وزير المالية؟”.وكتب الفتلاوي في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، “قراءة في استقالة علاوي..بدأ بداية جيدة باستعراض وضع العراق على كافة الأصعدة ومن ثم المشاكل التي واجهته بانواعها ثم منجزات وزارته لكنه اخفق عندما ادخل نفسه بالسياسة […]

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