عمار الحكيم في السعودية في زيارة مشاورات سياسية

2022/08/18 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل عمار الحكيم زعيم تيار “الحكمة” العراقي والقيادي في الاطار التنسيقي المناوىء للتيار الصدري ، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة يبحث خلالها قضايا مشتركة، في ظل استفحال الأزمة السياسية في العراق.ولا توجد تفاصيل مسبقة عن جدول اعمال الزيارة والشخصيات التي سيلتقيها الحكيم .وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي […]

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