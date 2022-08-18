حرائق غابات مدمرة تقتل 38 شخصاً في الجزائر

2022/08/18 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القلعة (الجزائر),-(أ ف ب) – يواصل رجال الإطفاء الجزائريون الخميس مكافحة سلسلة من الحرائق التي أودت بحياة 38 شخصاً على الأقل وخلّفت دماراً واسعاً في حين باتت حرائق الغابات المميتة كارثة تواجهها البلاد سنويًا.وأشارت مصادر متعدّدة من بينها صحافيون محليون وخدمات الإطفاء، إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً، معظمهم […]

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