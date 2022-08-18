2022/08/18 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مركبة من اليسار إلى اليمين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب اردوغان © اف ب/ارشيف اوزان كوسه, فيليب فونغ, لودوفيك ماران كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش وإردوغان يلتقيان زيلينسكي حول تصدير الحبوب والحل السياسي للنزاع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش وإردوغان يلتقيان زيلينسكي حول تصدير الحبوب والحل السياسي للنزاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).