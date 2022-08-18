الاتحاد الدولي يلعن بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم

2022/08/18 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ‬قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، 08/18/2022، إن منظمي كأس العالم باعوا 2.45 مليون...

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