الحرس الثوري الإيراني: تلقينا أوامر بالتواجد في البحار البعيدة

2022/08/18 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية حسين سلامي، 08/18/2022، ان القوة البحرية للحرس...

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