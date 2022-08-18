موسكو تؤكد إمكانية استخدام السلاح النووي في حالتين فقط

2022/08/18 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن استخدامها للسلاح النووي مرهون "فقط" بالرد وفي الظروف الطارئة.

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