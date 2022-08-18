أمين عام أوبك: الطلب العالمي على النفط قوي وتراجع الأسعار مرتبط بمخاوف

2022/08/18 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص، اليوم الخميس، قوة الطلب الفعلي العالمي على النفط.وذكر الغيص في تصريح صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تراجع أسعار النفط يعكس مخاوف بشأن الاقتصاد والطلب الفعلي العالمي على النفط قوي".وأضاف أن "تعويض الإنتاج الروسي ليس بالأمر السهل"، منوهاً بأن "القدرة على الوفاء بالطلب على النفط ستكون مهمة صعبة دون التصدي لنقص الاستثمارات".وتابع الغيص أنه "من السابق لأوانه قول ما ستفعله أوبك+ في اجتماع 5 أيلول المقبل فقد تزيد الانتاج أو تخفضه"، مشيراً إلى أننا "متفائلون بشأن آفاق النفط في عام 2023".

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