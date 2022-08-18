القوات التايوانية تعلن اقتراب 51 طائرة وسفن صينية من الجزيرة

2022/08/18 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت القوات المسلحة التايوانية إنها رصدت اليوم الخميس اقتراب 51 طائرة و6 سفن حربية تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.ووفقا للتقرير اليومي لوزارة الدفاع التايوانية: “سجلت القوات التايوانية اليوم الخميس نشاط 51 […]

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