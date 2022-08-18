2022/08/18 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، البدء بإرسال الرسائل إلى عناصرها المفسوخة عقودهم، لتنظيم أمور عودتهم.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/إن “الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحـشد الشعبي، باشرت إرسال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن المباشرة بحسم 10 آلاف عنصر من المفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

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