إطلالة مدهشة لريانا بأحذية طويلة تصل حدّ تنورتها القصيرة

2022/08/18 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الأسبوع، ذكّرت ريانا معجبيها بأسلوبها الخارج عن المألوف.خرجت النجمة متعددة المواهب، التي شوهدت في العلن بضع مرات فقط منذ أنجبت في شهر مايو/ أيار، مرتدية حذاءً عالي الفخذين في نيويورك، السبت.

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