المالية النيابية تتحدث عن وزير يدير خمس مؤسسات حكومة الكاظمي

2022/08/18 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية النيابية، الخميس، على منح وزير النفط احسان عبد الجبار صلاحيات جديدة بعد إسناده ادارة وزارة المالية بالوكالة. وقال عضو اللجنة مصطفى سند في منشور على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم) ان "خمسة مناصب لشخص واحد في حكومة مصطفى مشتت المنتهية ولايتها ".واضاف ان "وزير النفط احسان عبد الجبار بات رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد (مجلس وزراء مصغر مهمته اصدار القرارات والمصادقة على التوصيات المتعلقة بالامور المالية والمشاريع والمناقلات واضافة المكون والصرف خارج صلاحيات وزارة المالية) ورئيس المجلس الوزاري للطاقة (مجلس وزراء مصغر مهمته اصدار القرارات والمصادقة على التوصيات المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء) رئيس شركة النفط الوطنية و وزير المالية ووزير النفط". وكان رئيس الوزراء قد كلف اول امس عبد الجبار في ادارة وزارة المالية بالوكالة بعد استقالته الوزير علي علاوي بسبب ما اسماه صفقات الفساد.

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