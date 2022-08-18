الموارد المائية: تعرض محطة للحرق على يد مجموعة من الخارجين عن القانون في بابل

2022/08/18 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، تعرض محطة الضخ في مشرلاوع المسيب ببابل الى الحرق على يد خارجين عن القانون.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،انه :”من جديد تتكرر سلسلة الأعتداءات […]

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