تعرف على الدول الأكثر شراءً لتذاكر كأس العالم 2022

2022/08/18 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، قبل نحو ثلاثة أشهر على انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم […]

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