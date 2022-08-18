2022/08/18 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تتشابه يوميات المعتصمين المناصرين للتيار الصدري قرب المنطقة الخضراء في بغداد وداخلها: خيم ملونة...

ظهرت المقالة فرانس بريس: متظاهرو الخضراء مترفون..



ذبائح وتبريد وكهرباء من مبنى البرلمان أولاً على المسلة.

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