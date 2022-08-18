أمين عام أوبك: الطلب العالمي على النفط قوي

2022/08/18 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص، 08/18/2022، قوة الطلب الفعلي...

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