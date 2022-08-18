حرائق الغابات في الجزائر تحصد أرواح العشرات وتتلف 2600 فدان من الغابات.. شاهد آثارها

2022/08/18 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 37 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العديد في حرائق غابات اندلعت في مناطق جبلية شرقي الجزائر، بحسب وكالة أنباء الجزائر الرسمية.

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