بعد انفصاله بسبب النزاعات العشائرية.. الكهرباء تعلن إعادة خط الضغط الفائق (هارثة - حراية – قرنة) للعمل

2022/08/18 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، عن

إعادة خط الضغط الفائق (هارثة حرايه -

قرنه ٤٠٠) للعمل في وقت قياسي، وذلك بعد

انفصاله وتعرضه للتخريب بسبب احدى

النزاعات العشائرية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة

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