2022/08/18 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر وزير النفط احسان عبد الجبار،

‏اليوم الخميس، بالإضافة إلى مهام عمله

وزيرا للمالية بالوكالة.

وكان في استقباله طيف سامي وكيل الوزارة

وعدد من ‏المديرين العامين، وفقا لبيان

صادر عن مكتب الوزير عبد ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يباشر مهام عمله وزيراً للمالية العراقية بالوكالة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يباشر مهام عمله وزيراً للمالية العراقية بالوكالة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).