2022/08/18 | 19:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بيع، 2 مليون و450 ألف تذكرة حتى الآن لحضور مباريات كأس العالم “قطر 2022”.

وتابع الفيفا في بيان رسمي أن “التذاكر شهدت إقبالا كبيرا في الوطن العربي والأمريكتين وأوربا، وسنُعلن عن موعد انطلاق مرحلة المبيعات المُقبلة في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل”.

وشهدت فترة المبيعات الأخيرة التي امتدت بين 5 يوليو/ تموز و16 أغسطس/ آب الماضيين بيع ما مجموعه 520.532 تذكرة من موقع FIFA.com/tickets، كان أكثرها من أجل حضور مباريات دور المجموعات كمباراة الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد أوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك.

وتمكّن المشجعون المقيمون في كلّ من قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا من تصدر قوائم الانتظار الرقمية وتأمين أكبر عدد من التذاكر.

وطالب الفيفا الحاصلين على تذاكر المباريات بسرعة التخطيط لرحلتهم نحو البطولة، وذلك بدعوتهم إلى حجز أماكن إقاماتهم – بالنسبة لغير القاطنين بقطر – والتقدم بطلبات الحصول على بطاقة هيّا (بطاقة المشجع للبطولة) عبر موقع qatar2022.qa أو تطبيق هيّا لقطر 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتحاد الدولي يعلن بيع أكثر من مليوني تذكرة لحضور المونديال “قطر 2022”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتحاد الدولي يعلن بيع أكثر من مليوني تذكرة لحضور المونديال “قطر 2022”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).