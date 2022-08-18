ضبط (8) شاحنات تحوي أجزاء متنوعة مخالفة للشرو عند مدخل مدينة نينوى

2022/08/18 | 19:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك ضبط ( 8 ) شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة نينوى في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان أن “الشاحنات تحتوي المخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية”.



لافتة الى أن ” الشاحنات تحوي أجزاء معمل متنوعة وفحم خشبي ووحدات تبريد مركزي ومواد مختلفة أخرى”.

وأشارت الهيئة الى أن “عملية الضبط تمت باسناد من شرطة الكمارك وانه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

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