أمانة بغداد تعد دراسة جديدة للحد من التجاوزات في العاصمة

2022/08/18 | 19:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، اتخاذها إجراءات للحد من التجاوزات في العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقته الوكالة المركزية، أن “أمين بغداد عمار موسوى شكّل لجنة لغرض إعداد دراسة وتقويم جدوى العمل بقسم التجاوزات الذي استحدث بعد عام 2018 بشكل مؤقت لقياس مدى نجاحه وجدواه الفنية في الحد من التجاوزات”.

وأضافت، أن “اللجنة المذكورة رفعت توصياتها لهيئة الرأي في أمانة بغداد التي بدورها قررت في اجتماعها الأخير إلغاء العمل بقسم التجاوزات وإعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام 2018 والتي تتيح لقسم النظافة والمراكز البلدية متابعة المخالفات البنائية والتجاوزات وإبلاغ قسم الاجازات والرخص في الدائرة البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على وفق القانون (13) لسنة 2001 وقرار (154) لسنة 2001”.

وتابعت أن “هذا القرار اتخذ لتحديد الجهة المقصرة إزاء السماح بحدوث التجاوزات والمخالفات بعدما كانت تتحمل عدة جهات تلك المسؤولية دون تحديد المقصر بشكل صريح”، منوهة بأن هذا الاجراء سيتيح محاسبة قسم النظافة ومسؤول المركز البلدي المقصر في الحد من التجاوزات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ازاءه، وأمانة بغداد تعمل جاهدة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتنفيذ حملات إزالة التجاوزات والمخالفات للحفاظ على المشهد الحضري للعاصمة بغداد”.

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