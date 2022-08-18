نشاط فيروس كورونا يتراجع عالميًا بنسبة 24%

2022/08/18 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تراجع إصابات فيروس كورونا بنسبة 24% عالمياً.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب إن “إصابات كورونا تواصل تراجعها وسجلت بتاريخ اليوم انخفاضا بنسبة 24% عما كانت عليه قبل عام”.

وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت بتاريخ اليوم إلى 593 مليونا و359 ألفا و909 حالات.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصلت إلى 6 ملايين و445 ألفا و674 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بنحو مليون و39 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ682 ألفا و10 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و206 وفيات.

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