التغيرات المناخية تصل الصين وتحذير من آثارها المرعبة على العالم

2022/08/18 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبدو أن مناخ كوكب الأرض لم يعدْ مستقراً، ودخل في حالة من التغيّر المستمر ضمن فترات زمنية قصيرة.فبعد أن ضرب الجفاف “القارة العجوز” وتسبّب بانخفاض مستوى أنهارها بشكل كبير، انضمت الصين الى قائمة المتضررين من “موجة الحر الحارقة” التي تجتاح معظم المناطق الجنوبية في البلاد.وموجة الحر هذه ليست بجديدة على الصين، […]

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