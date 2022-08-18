شاهد بالفيديو.. إنقاذ سوداني كان على وشك الموت في الصحراء

2022/08/18 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنقاذ سوداني كان على وشك الموت في الصحراء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: n6g2jAZosDo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنقاذ سوداني كان على وشك الموت في الصحراء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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