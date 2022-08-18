2022/08/18 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n6g2jAZosDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنقاذ سوداني كان على وشك الموت في الصحراء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إنقاذ سوداني كان على وشك الموت في الصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).