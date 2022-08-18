2022/08/18 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تراجع إصابات فيروس كورونا بنسبة 24% عالمياً.وقالت المنظمة في بيان مقتضب إن “إصابات كورونا تواصل تراجعها وسجلت بتاريخ اليوم انخفاضا بنسبة 24% عما كانت عليه قبل عام”.وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت بتاريخ اليوم إلى 593 مليونا و359 ألفا و909 حالات.وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصلت إلى 6 ملايين و445 ألفا و674 حالة.وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بنحو مليون و39 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية 682 ألفا و10 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و206 وفيات.

التالي

منذ ساعة واحدة

مصر..



كشف أسباب حريق كنيسة أبو سيفين

منذ ساعة واحدة

روسيا..



اعتقال مهربين بحوزتهم 225 كيلوغراما من الذهب

منذ ساعتين

مصر..



اعترافات صادمة للمتهم بقتل فتاة أمام المحكمة

منذ ساعتين

أمريكا تستعرض قاذفاتها النووية امام الصين

منذ 3 ساعات

مقاتلات روسية تخترق مجال فنلندا

منذ 4 ساعات

مصر: تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

منذ 4 ساعات

نقل صاروخ ناسا الجديد إلى منصته

منذ 4 ساعات

لأول مرة..



إطلاق اسم على موجة حرّ

منذ 5 ساعات

أسعار النفط تواصل الارتفاع

منذ 6 ساعات

تحذير أممي من استمرار المعارك شمال سوريا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تعلن تراجع إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تعلن تراجع إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).