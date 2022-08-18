المنتخب البلجيكي: لا لقاء ودي مع الفريق العراقي

2022/08/18 | 19:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعسكر المنتخب البلجيكي في الكويت تحضيرا لكاس العالم.

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