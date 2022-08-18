زراعة صلاح الدين: إنتاج أنواع جديدة من التمور في المحافظة

2022/08/18 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديأكدت مديرية زراعة صلاح الدين، اليوم الخميس، إعداد خطة شتوية لمحصولي الحنطة والشعير وبانتظار مصادقة وزارة الزراعة عليها، فيما كشفت عن إنتاج أنواع جديدة من التمور في المحافظة.وقال مدير زراعة صلاح الدين عباس طة عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية زراعة صلاح الدين أعدت خطة شتوية لمحصولي الحنطة والشعير، وبانتظار مصادقة وزارة الزراعة على الخطة المقترحة، من اجل توزيعها على الشُعب الزراعية واعدادها بحسب ضوابط وتعليمات الوزارة".وأكد أن "المديرية تعمل على رفع المعوقات والمشاكل امام الفلاحين من اجل انجاح الموسم الشتوي الحالي".وفي ملف إنتاج التمور أوضح أن "محافظة صلاح الدين هي الثانية في العراق بانتاج التمور، وهناك اصناف متعددة مزروعة في المحافظة"، مبينا أن "مزارعي المحافظة توجهوا نحو انتاج اصناف متميزة من التمور مثل (البرحي والخستاوي) وأصبحت متوفرة بشكل كبير".

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