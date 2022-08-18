2022/08/18 | 20:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب النائب باسم خشان..تجنب الخسائر الفعلية أولى من ترقب المكاسب الافتراضية مقالات “وزير...

ظهرت المقالة باسم خشان: الصدر تورط في الانسحاب من البرلمان ويبحث عن مخرج أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسم خشان: الصدر تورط في الانسحاب من البرلمان ويبحث عن مخرج) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسم خشان: الصدر تورط في الانسحاب من البرلمان ويبحث عن مخرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).