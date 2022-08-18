كواليس حوار الاربعاء.. قوى سنية وكردية ترفض خيار حل البرلمان والانتخابات المبكرة

2022/08/18 | 20:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رفضت قوى سنية وكردية حل مجلس النواب، اثناء الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس...

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قوى سنية وكردية ترفض خيار حل البرلمان والانتخابات المبكرة أولاً على المسلة.

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