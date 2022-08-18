2022/08/18 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صرح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم مناقشة لقاء جمعه بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتيش في لفوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.والتقى أردوغان وزيلينسكي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يرتب لقاء بين زيلينسكي وبوتين لوضع “خارطة طريق” لاوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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