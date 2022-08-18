الحشد الشعبي يطيح بـ”داعشي” جنوب الموصل

2022/08/18 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي ،اليوم الخميس، الاطاحة بـ”داعشي” جنوب الموصل.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/ ان “مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى، […]

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