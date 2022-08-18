وانتصَرَت كربَلاء

2022/08/18 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نزار حيدر

لقد أَراد الأَمويُّون أَن تكونَ

القَسوة في عاشُوراء في أَقصى

مدَياتهِا لتكونَ كربلاء عِبرةً لكُلِّ

مَن تُسوِّل لهُ نفسهُ الخرُوج على

الحاكمِ الظَّالمِ ولأَيِّ سببٍ!.

ولذلكَ كانت ج

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