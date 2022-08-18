كاميرا توثق انقضاض تمساح على رجل يصور إعلانًا.. إليك كيف نجا من بين فكّيه

2022/08/18 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا درون اللحظة التي ادنفع فيها تمساح باتجاه رجل يسبح في بحيرة في فلوريدا أثناء تصويره مقطعًا تعليميًا، وبعد مواجهة شرسة، تمكن الرجل من النجاة.تقرير شبكة WFTS المتعاونة مع شبكة CNN يسرد لكم التفاصيل.

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