الحشد الشعبي يحبط محاولة تهريب شاحنات لزيت الطعام في صلاح الدين

2022/08/18 | 20:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة من اللواء 43 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، محاولة تهريب شاحنات لزيت الطعام في صلاح الدين.

وذكر بيان لهيئة الحشد أن “قوة من اللواء قامت بإيقاف ثلاث عجلات نوع، تريلة، محملة بـ مادة زيت الطعام، ومغطاة باعلاف ومادة، التبن، حيث كانت الشاحنات متجهة إلى أربيل”، وأوضح أنه “بعد تدقيق الأوراق الخاصة بالحمولة تبين أنها غير رسمية”.

وأكد البيان أنه “جرى تسليم الشاحنات إلى مكتب الأمن الوطني في قضاء الدجيل”.

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