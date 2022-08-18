مسلحون قاموا بكسر زجاج سيارة وسرقوا 30 مليون دينار في منطقة البلديات

2022/08/18 | 20:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن مسلحين أقدموا على كسر زجاج سيارة وسرقوا منها 30 مليون دينار في منطقة البلديات، شرقي بغداد.

وقال المصدر أن “مسلحين مجهولين أقدموا على كسر زجاج احدى العجلات وقاموا بسرقة مبلغ قدره ٣٠ مليون دينار عراقي، ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد”.

وأضاف، أنّ “المسلحين لاذوا بالفرار إلى مكان مجهول، فيما تواجدت قوة أمنية بموقع الحادث”.

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