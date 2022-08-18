جرائم قرصنة العملات الرقمية ترتفع بقوة في 2022

2022/08/18 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف تقرير جديد صادر أمس الأربعاء عن شركة تحليل blockchain Chainalysis بأن الجرائم المتعلقة بسرقة العملات الرقمية سجلت ارتفاعا غير مسوق خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالي وذلك على الرغم من الانخفاض القوي الذي لحق بالأسواق.

وأوضح التقرير بأن العملات الرقمية التي تم سرقتها قد ارتفعت في عام 2022، حيث تمت سرقة أكثر من 202 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار من أموال المستثمرين المفقودة حتى نهاية يوليو، وذلك بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن تزايد جرائم سرقة العملات الرقمية يأتي في ظل عمليات اختراق العملات الرقمية تزامنا مع تحول تركيز الصناعة إلى التمويل اللامركزي – أو DeFi، حيث قيمة العملات الرقمية بنحو 50% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي هذا الإطار، قال مدير الأبحاث في Chainalysis ، كيم جراور، بأنه كل يوم يبدو بأن هناك بروتوكول DeFi واحدا على الأقل استغله هاكر، وأنه على وجه الخصوص ، أظهرت جسور التشفير التي تسمح للمستخدمين بنقل العملات الرقمية من بلوكشين إلى آخر معدلات عالية من الضعف الأمني ​​والاستهداف من قبل المتسللين، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من عمليات القرصنة.

وفي وقت سابق، أوضح تقرير أصدرته شركة Chainalysis لرصد جرائم العملات الرقمية خلال العام الماضي، بأن حجم التعاملات بالعملات الرقمية في العالم ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 500% في المائة، مقارنة بالعام السابق، ليسجل حوالي 15.8 تريليون دولار.



وأضاف التقرير بأن جرائم قرصنة العملات الرقمية سجلت نحو 0.15% من إجمالي حجم تعالملات الرقمية لتسجل مستوى قياسي بنحو 14 مليار دولار.

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