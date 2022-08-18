الإطار يتهم جهة سياسية بمحاولة الاستحواذ على السلطة ويتعهد بانهاء سطوتها- عاجل

2022/08/18 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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اتهم القيادي في تيار الحكمة الوطني المنضوي في الإطار التنسيقي رحيم العبودي، الخميس، "جهة سياسية" بالاستحواذ على المناصب السيادية، مبينا ان تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية سينتهي فور تشكيل الحكومة.

وقال العبودي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان " تكليف احسان عبد الجبار لإدارة المالية تكليف مؤقت وسينتهي بالاتفاق السياسي على تشكيل حكومة جديدة".

واضاف ان "المشهد السياسي واضح ان هناك جهة معينة تحاول السيطرة على المشهد السياسي لكن لايمكن السماح بأن تكون السيطرة لاي جهة الا عبر آليات دستورية وتخضع للقوانين ".

وتابع ان "الذهاب لحل البرلمان وانتخابات مبكرة يجب ان يكون وفقا للقانون وهذا ما تم التأكيد عليه مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت "

وبين العبودي إن "بعض الكيانات تضغط لغرض حصول على مكاسب الا ان عملية فرض السيطرة غير مقترنة بمصالح الشعب وحقوقه".

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